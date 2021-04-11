Самолет Сочи — Петербург возвращается в аэропорт из-за возможной разгерметизации кабины
Ника Пикекатлет
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Самолет авиакомпании «Азур эйр», который следует по маршруту Сочи — Санкт-Петербург, возвращается в аэропорт вылета. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, причиной возвращения является возможная разгерметизация кабины.
Ожидается, что в аэропорт Сочи самолет прибудет в 22.05 по мск. На борту авиасудна находится 190 пассажиров.
Другие подробности инцидента не приводятся.
Ранее самолет из Москвы совершил аварийную посадку в Краснодаре.
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