Самолет Сочи — Петербург возвращается в аэропорт из-за возможной разгерметизации кабины

Самолет авиакомпании «Азур эйр», который следует по маршруту Сочи — Санкт-Петербург, возвращается в аэропорт вылета. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, причиной возвращения является возможная разгерметизация кабины.

Ожидается, что в аэропорт Сочи самолет прибудет в 22.05 по мск. На борту авиасудна находится 190 пассажиров.

Другие подробности инцидента не приводятся.

Ранее самолет из Москвы совершил аварийную посадку в Краснодаре.