Вооруженный мужчина закрылся в номере и открыл стрельбу в отеле на Гавайях

В отеле Kahala Hotel & Resort, расположенном в городе Гонолулу, в штате Гавайи, вооруженный мужчина забаррикадировался в номере и открыл огонь. Об этом сообщает телеканал Hawaii News Now.

В заявлении гостиницы говорится, что служба безопасности и полицейские провели эвакуацию постояльцев и персонал, их отвели в укрытие.

Как уточнили в правоохранительных органах, мужчина находится в комнате на четвертом этаже.

Представитель полиции Гонолулу Брайан Линч отметил, что мужчина совершил несколько выстрелов в дверь, пытаясь попасть в сотрудников службы безопасности. Однако в результате никто не пострадал.

Согласно представительным данным, мужчина является военнослужащим. В номере он находится один, заложников нет.