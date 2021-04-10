Тело новорожденного младенца нашли в сугробе в Ухте

В Ухте тело младенца было обнаружено в сугробе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК по региону.

Согласно представленным данным, тело находилось в сугробе возле гаражей, которые расположены на улице Дорожной.

Тело лежало «в полиэтиленовом пакете черного цвета».

Следствием возбуждено уголовное дело по статье «убийство матерью новорожденного ребенка». Кроме того, следствие проводит судебно-медицинскую экспертизу для выявления причин смерти. Также проводятся следственные действия по поиску матери новорожденного, а также по установлению обстоятельств произошедшего.

Ранее стало известно, что тела нескольких младенцев нашли среди мусора в Подмосковье, Ульяновске и Волгограде.