Детеныша серого тюленя спасли в Петербурге

В Санкт-Петербурге истощенный детеныш серого тюленя был найден на берегу Финского залива Ленинградской области. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Фонд друзей балтийской нерпы».

Там отметили, что животное было передано в Центр изучения и сохранения морских млекопитающих на лечение.

До этого 1 апреля еще один истощенный детеныш серого тюленя, который был найден в порту Усть-Луга в Ленинградской области, был передан в Центр.

Центр изучения и сохранения морских млекопитающих был открыт в сентябре 2014 года на территории сооружений Водоканала Петербурга в Репино. С тех пор специалистами центра было спасено свыше 120 нерп и тюленей.

Ранее стало известно, что в Госдуме предлагают запретить вылов животных для дельфинариев.