Суд арестовал экс-министра труда Дагестана

Суд Махачкалы вынес решение в отношении экс-министра труда Республики Дагестан Расула Ибрагимова, который проходит обвиняемым по делу о создании преступного сообщества и мошенничестве на сумму в полумиллиард рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на СУСК РФ по региону.

Так, судом было удовлетворено ходатайство со стороны следствия, и Ибрагимов будет заключен под стражу.

Глава пресс-службы Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева уточнила, что арест назначен сроком на 1 месяц и 18 суток, то есть до 27 мая.

«Постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный суд Дагестана в течение трех суток со дня вынесения», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что врио министра туризма Дагестана задержан за хищение 620 млн руб.