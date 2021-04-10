Сотрудник МЧС погиб при тушении пожара в Свердловской области

В ходе ликвидации пожара в Свердловской области погиб сотрудник МЧС. Об этом сообщает региональный Следственный комитет.

«В ходе тушения пожара обрушилась стена дома, в результате чего один из сотрудников МЧС получил травмы, не совместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в тушении пожара были задействованы четыре единицы техники и 16 человек.

Ранее сообщалось, что на складе автомобильных запчастей в Красноярске 3 февраля возник пожар. К возгоранию, по предварительной версии, мог привести аварийный режим работы электросети. В огне также погиб сотрудник склада.

Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о награждении красноярских пожарных, погибших при исполнении служебного долга, орденами Мужества посмертно.