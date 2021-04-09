Власти Украины легализовали использование медицинского каннабиса

Украинские власти приняли решение об исключении некоторых препаратов на основе каннабиса из списка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Об этом сообщил в Telegram-канале глава комитета по вопросам налоговой политики Верховной рады Даниил Гетманцев.

Согласно постановлению Рады, оборот психотропных веществ «Дронабинол», «Набинол» (синтетический канабиноид) и «Набиксимолс» (стандартизованный экстракт каннабиса) допускают только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства, изготовления таких лекарственных средств».

По словам Гетманцева, благодаря данному решению получилось решить вопрос легализации каннабиса для медицинских целей.

Известно, что законопроект о легализации медицинского каннабиса был зарегистрирован в Верховной раде в конце декабря прошлого года депутатами от фракции «Голос».

Президент Украины Владимир Зеленский, будучи кандидатом на пост главы государства, поддерживал легализацию марихуаны в медицинских целях.

В конце марта власти Нью-Йорка одобрили легализацию марихуаны.