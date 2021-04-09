Цех по производству дроби горит в Волгограде на площади 1,8 тыс. кв. метров

В Волгограде горит цех по производству дроби. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По данным ведомства, площадь возгорания составила 1,8 тыс. кв. метров.

Там добавили, что пожар произошел улица Самарская, 5. Информация о начавшемся ЧП поступила в 01.20 по мск.

Как уточнили в МЧС, информация о пострадавших и погибших не поступала. На месте работают спасатели, а также дежурит бригада скорой помощи.

Ранее в Нижнем Новгороде загорелись ангары на площади 3,5 тыс. кв. метров.