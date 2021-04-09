В Роспотребнадзоре дали советы аллергикам

Роспотребнадзор дал советы страдающим от сезонной аллергии во время обострения цветения растений и деревьев. Соответствующие рекомендации были размещены на сайте ведомства.

Там напомнили о скором наступлении поллиноза — сезонном заболевании, связанном с цветением. По словам специалистов, в этот период стоит промывать глаза и нос, полоскать рот, а также принимать душ.

Кроме того, первым делом в ведомстве посоветовали обратиться к врачу.

«Обязательно обратитесь к врачу, если вы заподозрили аллергию на пыльцу растений. Врач аллерголог-иммунолог проведет обследование, выявит аллергены, вызывающие реакцию, назначит лекарственные препараты и даст рекомендации по организации быта», — говорится в публикации.

В Роспотребнадзоре добавили, что отслеживать график цветения деревьев и растений можно по специальным мобильным сервисам.

Ранее специалисты назвали продукты, которые чаще всего вызывающие аллергическую реакцию.