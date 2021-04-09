Канада получила первую партию вакцины от COVID-19 по программе COVAX

Канада получила первую партию вакцин от коронавируса нового типа по международному механизму COVAX. Об этом сообщает CBC.

Отвечающий за сортировку и распространение вакцин от COVID-19 генерал Дэни Фортини уточнил, что всего в страну было доставлено 317 тыс. доз англо-шведского препарата AstraZeneca.

По его словам, поступившая партия была произведена на предприятии в Южной Корее. При этом он добавил, что Канада должна еще получить 1,6 млн доз вакцины от коронавируса до конца июня.

Всего за время пандемии на территорию Канады поступило свыше 10,2 млн доз препаратов от COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.