Власти Черногории продлили безвизовый режим для россиян

Власти Черногории приняли решение о продлении безвизового режима для граждан России до октября 2021 года. Об этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел России.

Согласно правилам, россияне могут въезжать на территорию Черногории без визы и находиться в стране сроком до 90 дней с документом, удостоверяющим личность — загранпаспорт.

Решение о продлении безвизового режима будет действовать сроком до 31 октября 2021 года.

При этом проходить обучение в Черногории или работать на территории страны граждане России смогут только при наличии соответствующих виз.

Кроме того, в условиях продолжающейся пандемии на въезде туристы должны предоставить отрицательные результаты ПРЦ-теста, а также сертификат о полном прохождении вакцинации или положительном анализе на антитела.

Ранее стало известно, что Таиланд вернул безвизовый режим въезда для российских туристов.