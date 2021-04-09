Шестеро ранены в ходе стрельбы в Техасе

В американском штате Техас неизвестный открыл стрельбу по людям. Об этом сообщает телеканал CBS.

Телеканал отмечает, что ЧП произошло в городе Брайан.

Как уточнили в местном отделении полиции, в результате стрельбы пострадали шесть человек. Состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.

Других подробностей произошедшего не приводится. Выясняются обстоятельства. На месте работают сотрудники полиции и скорая.

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