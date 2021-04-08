Шасси загорелось у самолета в Шереметьево при работах по техобслуживанию

Стойка шасси задымилась у самолета Boeing 777 в столичном аэропорту Шереметьево. Инцидент произошел в четверг, 8 апреля, заявили ТАСС в экстренных ведомствах.

«При замене тормозов на правой и левой стойках шасси самолета Boeing 777 произошло короткое замыкание с задымлением на левой стойке шасси», — говорится в сообщении.

Уточняется, что возгорание шасси ликвидировала пожарная команда московского авиаузла. В результате происшествия никто не пострадал, теперь начата проверка.

Ранее самолет, направлявшийся 5 апреля из Казани в Стамбул, благополучно приземлился в московском аэропорту Шереметьево. Лайнеру пришлось совершить экстренную посадку из-за неубранной стойки шасси.

27 марта 2020 года РФ прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами из-за пандемии COVID-19. Исключением стали вывозные, грузовые, почтовые, санитарные, а также гуманитарные рейсы. Постепенно ограничения на перелеты с другими странами начали снимать.