Диетолог предупредил, что избыток трансжиров и сахара может привести к болезни Альцгеймера

При избытке сахара и трансжиров у человека может развиться болезнь Альцгеймера. Об этом РИА Новости заявила главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.

Врач напомнила, что для ментального здоровья человека правильное питание является очень важным.

«Если нарушено питание, например, избыток сахара, трансжиров приводит к повышению хронических воспалительных процессов в организме, что повышает риск развития возрастного снижения памяти, «мнестико-интеллектуального дефицита», — предупредила Стародубова.

Как заметила диетолог, если человек ограничит употребление трансжиров и сахара, то это снизит риски развития болезни.

«Свежие сезонные ягоды, фрукты — источники антиоксидантов и флавоноидов, которые могут способствовать снижению риска развития деменции, болезни Альцгеймера», — подчеркнула эксперт.

Помогут избежать риска развития когнитивного дефицита полиненасыщенные жирные кислоты, которые есть в составе рыбы и орехов, добавила Стародубова.

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