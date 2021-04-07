Стоматолог предупредил, что боль в зубах может быть признаком опасного заболевания

Главный стоматолог Минздрава Олег Янушевич рассказал, о чем могут говорить дискомфорт и боль в полости рта. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

Специалист отметил, что неприятные ощущения на зубах могут стать признаком развития гайморита. Это обусловлено близким расположением гайморовых пазух к зубам. Кроме того, периодические боли могут сигнализировать о возникновении онкологического заболевания.

При этом врач подчеркнул, что на дискомфорт в полости рта не могут в значительной степени влиять такие внешние факторы как погодные условия, например давление, температура воздуха, показатели влажности. Однако, по его словам, холодный воздух может стать причиной появления некоторых симптомов.

«Например, при остром и хроническом пульпите вдыхание холодного воздуха провоцирует иногда болевые ощущения. Но это не влияет на само заболевание, а просто увеличивает силу симптома», — подчеркнул Янушевич.

Ранее стоматолог предупредил о последствиях для полости рта при ношении масок.