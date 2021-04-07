Лавров заявил, что РФ готова экспортировать вакцину от COVID-19 нуждающимся странам

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о готовности российской стороны осуществлять экспорт вакцины от коронавируса нового типа нуждающимся странам. Об этом сообщает пакистанская газета News International.

При этом он подчеркнул, что приоритетной задачей государства является вакцинация собственного населения.

«Конечно, вопрос справедливого распределения противоковидных препаратов весьма чувствителен, особенно для беднейших стран. В этой связи готовы на транспарентной основе поставлять безопасные и эффективные российские вакцины», — сказал Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что по данному направлению проводится большая работа. Он также напомнил о том, что Россия заключила с более чем 50 странами соглашения о поставках противокоронавирусного препарата «Спутник V». По его словам, в некоторых странах также запущено производство вакцины.

Ранее президент Бразилии обсудил с российским коллегой Владимиром Путиным закупки «Спутника V».

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».