В МВД объяснили причину конного похода чеченцев, пытавшихся попасть в Дагестан

Источник в МВД Дагестана рассказал о причинах конного похода чеченцев, которые были остановлены сотрудниками полиции при попытке пересечь границу Дагестана. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Ранее полиция Дагестана остановила в Новолакском районе участников конного похода из Чечни. Всадники держали чеченские флаги и кричали «Ахмат — сила!». На место прибыл начальник местного уголовного розыска, который попытался выяснить намерения конников.

После разговора с сотрудниками правоохранительных органов всадники покинули место. Куда они направились потом — неизвестно.

Собеседник «Подъема» отметил, что участники конного похода намеревались попасть к памятнику участника Кавказской войны Байсангура Беноевского, который был казнен по приговору военно-полевого суда ровно 160 лет назад. Они планировали почтить память своего героя.

«Эта акция непременно должна была быть согласована в соответствии с законом — такое количество всадников перемещаются из одного региона в другой, а они решили этого не делать. Полиция их остановила, обсудили, им все разъяснили, они совершенно спокойно развернулись обратно — и все», — сказал источник.

По его словам, в ходе инцидента задержания не проводились.