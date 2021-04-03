Украина обновила антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19

Украина снова обновила антирекорд по суточному приросту новых случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом сообщается в Telegram-канале минздрава.

Глава министерства здравоохранения Максим Степанов написал в своем Facebook, что за сутки положительный результат анализов на коронавирус получил 20 341 гражданин.

По его словам, среди заболевших 809 детей и 473 медицинских работника. Кроме того, госпитализированы были 5186 пациентов, выписаны из больниц 9166 человек.

При этом число летальных исходов за сутки возросло на 396.

Наибольшее число заражений было зафиксировано в Киеве, Львовской и Одесской областях.

Ранее на Украине зарегистрировали рекордное число смертей от коронавируса за сутки.

Всего в мире с начала пандемии выявлено более 130,8 млн заболевших, свыше 105,3 млн человек выздоровели, более 2,8 млн пациентов умерли.