СМИ сообщили подробности пребывания Навального в ИК-2

Сайт «Лайф» сообщил некоторые подробности пребывания Алексея Навального в ИК-2.

Интернет-издание отмечает, что представленные в публикации реальные свидетельства сильно отличаются от того, на что Навальный жалуется в соцсетях.

Пиарщики Навального ... решили не изобретать велосипед и примерить на Навального тогу Юлии Тимошенко, которая тоже отыгрывала страдалицу в Качановской колонии десять лет назад, пишет «Лайф».

«Так, Навального ежедневно посещают адвокаты. И подобные встречи могут продолжаться до четырех часов, причем с каждым из четырех адвокатов», — отмечается в статье.

Ранее во владимирском УФСИН заявили, что Навальный получает всю необходимую медпомощь в колонии с учетом состояния его здоровья.

Как известно, Алексей Навальный 17 января 2021 года вернулся в Россию, после чего был задержан прямо в аэропорту.

Суд 2 февраля заменил ему 3,5 года условного срока по делу »Ив Роше» на реальный из-за многочисленных нарушений условий отбывания наказания.