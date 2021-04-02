Число погибших при крушении поезда на Тайване выросло до 48

Число жертв аварии поезда на Тайване увеличилось до 48 человек. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня, ссылаясь на управление железных дорог острова.

По данным управления, 118 человек также были доставлены в больницы. Кроме того, семь из этих пострадавших были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Как отмечается, в поезде и туннеле больше не осталось заблокированных людей.

До этого сообщалось, что число погибших при аварии может достигать 36 человек.

Утром в пятницу, 2 марта, на востоке острова в уезде Хуалянь произошла железнодорожная авария. Поезд ехал по тоннелю «Дациншуй». Всего в поезде находились порядка 350 человек.

Как стало известно, второй и третий вагоны сошли с рельсов, а последующие столкнулись со стеной тоннеля, в результате чего произошла деформация, находящиеся в них люди оказались заблокированы.

По предварительной информации, причиной аварии могло стать столкновение поезда со спецтехникой, которая была «плохо припаркована».