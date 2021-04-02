В посольстве заявили, что россиян нет среди погибших в аварии поезда на Тайване

Пресс-атташе посольства РФ в Китае Георгий Егоров заявил, что российских граждан в числе погибших в аварии поезда на Тайване нет, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что по информации дипмиссии, жертвы среди граждан России на данный момент отсутствуют.

«Сообщали примерно о 40 погибших, среди этих погибших граждан России нет», — сказал Егоров.

Утром в пятницу, 2 марта, на востоке острова в уезде Хуалянь произошла авария. Поезд двигался по тоннелю «Дациншуй». Всего в поезде находились порядка 350 человек. Сообщалось, что число жертв аварии может достигать уже 36 человек, пострадали 60 человек.

Как стало известно, второй и третий вагоны сошли с рельсов, а последующие столкнулись со стеной тоннеля, в результате чего произошла деформация, находящиеся в них люди оказались заблокированы.

По предварительной информации, причиной аварии могло стать столкновение поезда со спецтехникой, которая была «плохо припаркована».