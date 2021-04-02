Названы страны, жители которых чаще остальных получают гражданство РФ

В 2020 году чаще других российское гражданство получали граждане Украины, Таджикистана, Казахстана и Армении. Об этом сообщает RT, ссылаясь на МВД России.

По словам заведующей лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольги Чудиновских, данные страны и ранее находились в числе лидеров.

«Если посмотреть на миграционные потоки, количество прибывших на постоянное жительство, количество получивших сначала разрешение на временное проживание, потом вид на жительство — в общем, примерно те же самые страны в лидерах», — заявила она.

Чудиновских при этом указала, что относительно Украины существует определенная специфика, так как с 2019 года были приняты поправки к закону о гражданстве в соответствии с указами президента России Владимира Путина о предоставлении гражданства в гуманитарных целях.

Как отметила эксперт, в пятерку «основных поставщиков новых граждан» всегда входили Казахстан, Армения, Таджикистан.

«Но это люди, которые переехали в Россию, пожили какое-то время по разрешению на временное переживание, по виду на жительство, работают здесь, платят налоги и на этом основании получают гражданство», — заключила Чудиновских.

Согласно статистике МВД, за первые два месяца текущего года российское гражданство было выдано почти 100 тыс. иностранным гражданам и лицам без гражданства. За аналогичный период 2020 года его получили свыше 107 тыс. человек.

В марте глава ДНР Денис Пушилин назвал число жителей Донецкой народной республики, которые уже получили гражданство РФ.