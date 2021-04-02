Число погибших в аварии с поездом на Тайване может достигать 36 человек
Ника Пикекатлет
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Число погибших в результате схода поезда с рельсов на Тайване, предположительно, может составлять 36 человек. Об этом сообщает Reuters.
На месте продолжаются спасательные работы.
Кроме того, число раненых оценивается в более 72 человек, из которых 60 уже были отправлены в больницы.
Авария произошла на востоке острова в уезде Хуалянь. Поезд двигался по тоннелю «Дациншуй». Всего в поезде находились около 350 человек.
Согласно представленным данным, второй и третий вагоны сошли с рельсов, а последующие столкнулись со стеной тоннеля, в результате чего произошла деформация, находящиеся в них люди оказались заблокированы.
По предварительной информации, причиной аварии могло стать столкновение поезда со спецтехникой, которая была «плохо припаркована».
close