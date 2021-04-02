В России создали технологию, позволяющую обновить вакцину при мутации COVID за 2 дня

Директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о разработке учеными технологии, которая позволит в короткие сроки обновлять вакцину от коронавируса при появлении новых мутаций. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что специалисты центра ведут работу по созданию двух таких технологий. По его словам, одна из них на основе аденовирусных векторов уже разработана.

«Буквально в течение суток синтезируется новая последовательность, и на следующие сутки она вставляется уже в использованный вектор, и практически у вас генно-инженерная конструкция, которая позволяет ее использовать в качестве вакцинного препарата, готова», — сказал Гинцбург.

Кроме того, директор центра им. Гамалеи добавил, что параллельно идет обсуждение вопроса о необходимости проведения всех фаз испытаний нового препарата.

Он уточнил, что в мировой практике существуют примеры, когда ученым разрешалось проводить испытания на группе до 100 человек.

Ранее Гинцбург назвал сроки принятия решения о постоянной регистрации «Спутника V».