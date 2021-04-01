Гинцбург рассказал о титре антител через год после вакцинации «Спутником V»

Директор НИЦЭМ имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург заявил, что ровно через год после сделанной прививки от COVID-19 он сдал тест на антитела, который показал, что их титр остался по-прежнему высоким. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Да, более 3200. Это очень высокий показатель», — подчеркнул он.

По словам академика, он полностью защищен от вируса, а также он может стать донором, если это будет необходимо.

Кроме того, он добавил, что на данный момент в повторной прививке нет необходимости, так как «это (значение) выше всех возможных пределов».

Ранее министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко заявил, что гражданам, привитым от коронавируса, в дальнейшем потребуется ревакцинация.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». По миру в гражданский оборот введено уже более десяти миллионов комплектов препарата.