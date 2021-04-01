Саратовский коммунист отрицает планы возглавить местный штаб Навального
Иван Акимов
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Известный видеоблогер, депутат саратовской облдумы от КПРФ Николай Бондаренко заявил, что не собирается возглавлять региональный штаб Алексея Навального.
В интервью Ura.ru он опроверг соответствующую информацию, появившуюся в одном из телеграм-каналов.
В частности, Бондаренко объяснил, что не разделяет позицию Навального.
«Я коммунист, в партии — по идейным убеждениям. И не собираюсь возглавить штаб Навального. Не согласен с его позицией, потому что считаю, что в России невозможен косметический ремонт. Убежден, что в России необходимы системные изменения», — пояснил парламентарий.