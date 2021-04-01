Эксперт оценил итоги встречи Путина с Москальковой

Переназначение Татьяны Москальковой на пост российского омбудсмена положительно скажется на работе этого института, сообщил художественный руководитель театра «Геликон-опера», член Совета при Президенте по культуре и искусству Дмитрий Бертман, комментируя решение Владимира Путина внести кандидатуру Москальковой для назначения на должность уполномоченного по правам человека в РФ.

«Я Татьяну Михайловну знаю давно — она проводит у нас в театре встречи с уполномоченными со всех регионов. Заслушивает отчеты о работе, награждает их. Я вижу, с каким сердцем она подходит к своей работе — все пропускает через себя. Я видел, как люди подходят к ней, от всей души благодарят за то, что она берется за тяжелые вопросы — лично ездит по тюрьмам, общается с арестантами. Она — человек с невероятной энергией, Человек, который берется за самые тяжелые испытания», — сказал Бертман «Газете.Ru».

Он отметил, что на встрече Москальковой с президентом были поднята самые «острые вопросы» последних лет.

«В частности обсуждались случаи недопуска адвокатов к задержанным, инциденты с насилием в тюрьмах, случаи с невыплатой заработной платы, медленным получением социального жилья. Татьяна Николаевна обсуждала с президентом то, что вызывает у нее тревогу», — заключил эксперт.