Следственный комитет опубликовал видео из дома «мытищинского стрелка»

__is_photorep_included13541468: 1

Следственный комитет опубликовал видео из дома Владимира Барданова, который устроил стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов в Мытищах, передает РИА «Новости».

На кадрах показан сам дом, а также найденные внутри боеприпасы, последствия пожара в нескольких комнатах и работа следователей.

Ранее депутат Государственной думы Александр Хинштейн показал фотографии с арсеналом Владимира Барданова.

Утром 30 марта 61-летний Владимир Барданов отказался впустить в свой дом сотрудников полиции, мужчина бросил в сотрудников гранаты и начал стрелять из автоматического оружия. В ответ силовики также применили оружие, в том числе гранатомет. Один боец Росгвардии во время перестрелки получил ранение в ногу и был госпитализирован.

Операция продолжалась несколько часов до поздней ночи. Вечером дом загорелся, ликвидировать огонь не стали. Когда особняк догорел, внутри было найдено тело, специалисты должны провести экспертизу ДНК.