Трамп обвинил своих экс-советников по коронавирусу в саморекламе

Бывший президент США Дональд Трамп резко высказался в адрес своих экс-советников по теме пандемии коронавируса. Об этом сообщает Politico.

Так, недовольство политика вызвало интервью главного инфекциониста США Энтони Фаучи и бывшего координатора Белого дома по вопросам COVID-19 Дебору Беркс телеканалу CNN.

По его словам, оба специалиста занимались саморекламой.

«Я счел, что пора во весь голос рассказать насчет доктора Фаучи и доктора Беркс, занимающихся саморекламой и пытающихся прикрыть свою плохую интуицию и неудачные рекомендации», — сказал Трамп.

Кроме того, экс-глава государства добавил, что «почти всегда» препятствовал такой деятельности своих бывших советников.

Ранее главный инфекционист США оценил публикацию в Lancet о «Спутник V».