Генпрокуратура оценила масштабы взяточничества в России в 2021 году

В Генпрокуратуре России посчитали масштабы коррупционных преступлений на территории страны в 2021 году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные портале правовой статистики ведомства.

Так, в январе-феврале этот показатель вырос на 11,8% — с 6,3 тыс. преступлений до 7,1 тысячи. При этом половина преступлений совершена по статье о даче или получении взятки.

«Относительно января-февраля 2020 года их (преступлений, связанных со взяточничеством. — «Газеты.Ru») число возросло на 21,1%», — сказано в публикации.

Согласно представленным данным, размер взятки не превышал 10 тыс. рублей в каждом третьем случае.

Там также заявляется, что антирейтинг регионов, где было зарегистрировано больше всего таких преступлений, возглавили Башкортостан, Москва и Краснодарский край.

Ранее Генпрокуратура описала среднестатистического преступника в России.