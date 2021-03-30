Раскрыт способ избавления от лени

Врач-психиатр, кандидат медицинских наук Евгений Фомин рассказал о причинах лени и способах от ее избавления. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, причинами лени могут стать не только физическая усталость, но и ментальные проблемы. Специалист отметил, что лень отражает недоверие человека к самому себе, неуверенность в способности самому выполнить поставленную задачу. Это в свою очередь ведет к отсутствию сил выполнять определенные действия.

«Это некая обесценивающая личная глубинная установка, которая не дает уверенности и сил, чтобы выполнить поставленную задачу», — сказал Фомин.

В качестве способов избавления от лени эксперт назвал отдых. Вторым способом, как уточнил врач, является обращение к психиатру, который пропишет специальные медикаменты. Третьим способом, по его словам, может стать попытка разобраться в ситуации при помощи психотерапевта, психолога или коуча.

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