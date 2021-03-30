В штате Нью-Йорк расширили доступ к вакцине от COVID-19

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо объявил о начале кампании по вакцинации от коронавируса нового типа для совершеннолетних жителей региона. Об этом сообщается на его сайте.

Согласно представленным данным, сделать прививку смогут все лица старше 16 лет.

При этом со вторника, 30 марта, 08.00 (16.00 по мск) вакцинация станет доступной для всех жителей штата в возрасте от 30 лет.

«Начиная с 6 апреля, вступает в силу всеобщее право (на вакцинацию. — «Газеты.Ru»), и все нью-йоркцы от 16 лет и старше смогут получить прививку», — говорится в заявлении.

Там также отмечается, что свыше 9 млн доз препарата было введено с момента начала кампании по вакцинации в Нью-Йорке. За последнюю неделю этот показатель составил более 1,3 млн. По меньшей мере одну дозу вакцины получили 29,6% жителей штата, а полностью завершили процедуру вакцинации — 16,8%.

Ранее в США заявили о намерении стать лидером по распространению вакцины.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 128,1 млн заболевших, свыше 103,3 млн человек выздоровели, а более 2,8 млн пациентов умерли. В России выявили более 4,5 млн человек с COVID-19.