Суд оправдал глав Роспотребнадзора Карелии по делу о гибели детей на Сямозере

Петрозаводский горсуд вынес решение в отношении экс-главы управления Роспотребнадзора по Карелии Анатолия Коваленко и исполняющей обязанности руководителя в ведомстве по регионы Людмилы Котович в рамках слушания о пересмотре дела о гибели детей на озере Сямозеро в 2016 году. Об этом сообщает ТАСС.

Так, судья Марина Носова огласила оправдательный приговор.

«Коваленко Анатолия признать невиновным по предъявленному ему обвинению. Котович Людмилу Михайловну признать невиновной по предъявленному обвинению за отсутствием в деянии состава преступления», — произнесла она по итогам слушания.

Кроме того, в прокуратуре заявили о намерении обжаловать вынесенный Петрозаводским судом приговор.

В марте 2019 года экс-директорам лагеря «Сямозеро» Елене Решетовой и Вадиму Виноградову вынесли приговор.

Трагедия на Сямозере в Карелии произошла 18 июня 2016 года. Тогда группа из 51 человека, в которой в основном находились подростки в возрасте 12 и 13 лет, попала в шторм. В результате ЧП погибли 14 детей.