Россияне рассказали о любимых блюдах на завтрак

Россияне рассказали о своих любимых завтраках, сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

Большинство россиян в будние дни едят на завтрак бутерброды (32%), разнообразные каши (28%) и блюда и куриных яиц (21%).

Только чай или кофе перед работой пьют 15 и 20% опрошенных соответственно, йогурты и творог едят 5%, а еще 2% предпочитают завтракать печеньем.

Мужчины чаще женщин выбирают на завтрак яичницу, омлет или вареные яйца, а женщины чаще мужчин выбирают на завтрак творог или йогурт. Только кофе по утрам пьют чаще женщины, а мужчины чаще выбирают чай «без ничего».

В целом перед работой дома завтракают 66% респондентов, у 15% есть возможность позавтракать на работе, 16% вовсе не едят по утрам. Еще около 1% что завтракают в заведениях.

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