Путин предложил проводить конкурс «Учитель года» в формате реалити-шоу

Президент России Владимир Путин предложил изменить формат конкурса «Учитель года» и проводить его как реалити-шоу. Его слова приводит ТАСС.

«Это можно сделать как реалити-шоу в течение всего года», — сказал глава государства на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».

Путин добавил, что об этом он уже говорил администрации президента, однако не увидел, что идет какая-то работа в этом направлении.

Ранее были «объявлены» победители конкурса «Учитель будущего».