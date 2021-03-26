Тимошенко: украинцев загнали в тупик

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Юлия Тимошенко, народный депутат Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, народный депутат Украины, лидер партии «Батькивщина»
Юлия Тимошенко, народный депутат Украины, лидер партии «Батькивщина»
Евгений Котенко/РИА «Новости»

Власти Украины загнали жителей страны в тупик тарифами на жилищно-коммунальные услуги, заявила лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Ее слова приводит РИА «Новости».

«Таких долгов за жилищно-коммунальные услуги как сегодня не было никогда. Люди загнаны и их продолжают загонять», – отметила Тимошенко.

Она назвала тарифы на ЖКХ «наиболее коррумпированной» сферой на Украине и призвала жителей стран «делать из этого выводы».

Ранее глава жилищного союза Украины Александр Скубченко заявил, что проблема неплатежей за коммунальные услуги в стране приобрела «катастрофические масштабы».