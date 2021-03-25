Жителям Австрии запретят выходить из дома без уважительной причины

Глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил, что власти приняли решение об ужесточении ограничительных мер в стране на фоне продолжающейся пандемии короанвируса в период пасхальных праздников с 1 по 6 апреля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Причиной для таких изменений, по его словам, стал рост заболеваемости коронавирусом нового типа.

В связи с принятым решением, как уточнил министр, в федеральных землях Вене, Бургенланде и Нижней Австрии будут закрыты предприятия сферы услуг, а также закрыть магазины, кроме аптек и продовольственных супермаркетов.

По его словам, гражданам также предписано носить защитные маски типа FFP2 при нахождении в местах большого скопления людей.

«В-четвертых, мы намерены усилить контроль за пригородными пассажирами из регионов риска, например, Чехии, Венгрии, то есть им нужно будет делать не один, а два теста в неделю, также усилить контроль на границах», — подчеркнул Аншобер.

Кроме того, выход из домов также будет ограничен: нельзя будет выходить на улицу без уважительной причины, в том числе на прогулку.

Ранее стало известно, что в Австрии будут требовать результат теста на COVID-19 для доступа в магазины.