Вандалы уничтожили знак дружбы России и Украины в Харьковской области

Радикалы уничтожили только что восстановленный памятный знак дружбы российского и украинского народов в Харьковской области, сообщает украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Изначально знак был установлен в 1654 году, однако впоследствии был разрушен. Депутаты ОПЗЖ восстановили монумент, но он простоял лишь несколько часов.

«Уже через несколько часов [после восстановления] представители национал-радикальных организаций, чувствуя свою полную безнаказанность, а зачастую и поддержку власти, под покровом темноты трусливо уничтожили восстановленный памятный знак», – указано в сообщении.

При этом в ОПЗЖ заверили, что восстановление знака является «принципиальной позицией» политического объединения.

«Мы всегда будем выступать за дружбу двух братских народов, а также восстановление добрососедских и экономических отношений между нашими странами. Только это поможет вывести Украину из кризиса и приведет ее к процветанию!» – подчеркнул глава Харьковской городской организации партии Андрей Лесик.

Он также счел действия вандалов, вновь разрушивших памятник, свидетельством возвращения человечества от цивилизации к дикости.

В январе текущего года на Украине снесли один из последних памятников Ленину.