Глава Чечни прокомментировал слова экс-бойца полка Кадырова о «казнях»

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова экс-бойца полка имени Ахмата Кадырова при МВД республики Сулеймана Гезмахмаева, который рассказал «Новой газете» о якобы внесудебных расправах в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Кадырова, Гезмахмаев придумал историю о расправах, чтобы получить убежище в Европе.

«Наркоман, о котором даже стыдно говорить, что он служил в полку, сбежал сначала в Германию, и, чтобы получить убежище, придумал истории о своих приключениях, но там не хватило его «показаний», – рассказал глава республики.

Он также заявил, что после неудачной попытки получить убежище экс-боец полка приехал в Санкт-Петербург, где «знал всех наркоманов, влез в долги».

«В Питере его нашли, и он придумал сказки: этого задушили, того забрали, повесили, расстреляли. И везде он… <...> Что, кроме него никого не было в Чечне, когда все это происходило?» – добавил Кадыров.

15 марта «Новая газета» выпустила вторую с начала текущего года статью о внесудебных расправах в Чечне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правоохранительные органы должны проверить публикацию издания, если посчитают это нужным. После этого бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к главе государства Владимиру Путину.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в свою очередь заверил, что журналистам «Новой газеты» после публикации статей никто не угрожает, а также выразил готовность к судебному разбирательству.