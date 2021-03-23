В EMA спрогнозировали возможные сроки допуска «Спутника V» в ЕС

В управляющем совете Европейского агентства по лекарственным средствам EMA оценили сроки допуска российского препарата от коронавируса нового типа «Спутник V» в Евросоюз. Об этом сообщает «Интерфакс».

Представитель Постоянного комитета европейских врачей CPME в совете Вольф-Дитер Людвиг отметил, что на европейский рынок препарат может выйти в течение шести — восьми недель.

По его словам, результаты исследования эффективности российского препарата, которые ранее были опубликованы в журнале Lancet, «производят впечатление вызывающих доверие».

Он выразил уверенность в том, что регулятор одобрит допуск «Спутника V» после проведения основательной проверки.

При этом Людвиг не исключил, что данный процесс может занять больше времени, поскольку между Россией и Европой нет установившейся практики такого рода. Согласно правилам Евросоюза, эксперты EMA должны на месте произвести осмотр места и процесса производства вакцины.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель не исключила, что ФРГ может закупить «Спутник V».

РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».