В Стамбуле арестовали гражданина Турции, пытавшего россиянку 2 дня

Суд Стамбула вынес решение в отношении гражданина Турции Альпа Мутлу, который пытал россиянку в течение двух дней. Об этом сообщает РИА «Новости».

Адвокат гражданки России отметил, что суд принял решение об аресте Мутлу. По его словам, прокуратура предъявила ему обвинения в причинении страданий и пытках.

«То есть, это не просто нанесение побоев. Избиение длилось два дня, поэтому прокуратура приравняла его к пыткам. Чтобы понять, по какой именно статье его будут судить, нужно дождаться обвинительного заключения», — сказал юрист.

Он уточнил, что в соответствии с обвинением будет ясно, какое наказание ему будет потребовано. При этом адвокат добавил, что данное преступление в законодательства рассматривается по степени тяжести как убийство.

Юрист подчеркнул, что гражданин Турции должен предстать перед судом в ближайшее время. В отношении него уже собраны все доказательства.

Ранее стало известно, что российское генконсульство в Стамбуле оказало помощь россиянке, которая подверглась избиению со стороны гражданина Турции в отеле.