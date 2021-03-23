Украина решила пускать в страну только с отрицательным тестом на коронавирус

Власти Украины решили разрешить пересекать границу страны только тем лицам, у которых есть справка об отрицательных результатах теста на коронавирус, соответствующий указ вступил в силу 22 марта. Об этом сообщил глава украинского минздрава Максим Степанов, передает РИА «Новости».

По его словам, справка о проведении тестирования методом ПЦР должна быть в любом случаев, вне зависимости от того, какая эпидемиологическая ситуация сложилась в той стране, откуда прибыл человек, желающий оказаться на украинской территории. Тест должен быть сделан не позднее, чем за 48 часов.

Степанов также уточнил, что соответствующее постановление, инициированное министерством здравоохранения, было принято в понедельник, 22 марта, на внеочередном заседании правительства Украины.

Ранее в институте молекулярной биологии и генетики (ИМБГ) Национальной академии наук (НАН) Украины заявили, что в стране обнаружили новые опасные мутации британского штамма коронавируса, которые могли поспособствовать быстрому распространению инфекции на украинской территории за последние недели.