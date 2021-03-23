Дело экс-губернатора Ивановской области Меня рассмотрят в московском суде

Дело бывшего губернатора Ивановской области и аудитора Счетной палаты Михаила Меня о растрате 700 млн рублей будет рассматриваться в Тверском суде Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что это постановление Второго кассационного суда общей юрисдикции.

Генеральная прокуратура, которая 10 марта утвердила обвинительное заключение в отношении бывших губернаторов Ивановской области Меня и Павла Конькова и управляющего директора компании «Ивановский бройлер» Дмитрия Гришина, ходатайствовала об изменении территориальной подсудности дела и назначении его к рассмотрению в Тверском районном суде Москвы, а не в Иванове.

Михаил Мень был задержан в Красногорском районе Московской области сотрудниками Службы экономической безопасности ФСБ и Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. СК России предъявил ему обвинение в растрате 700 млн руб.

Позже суд избрал чиновнику меру пресечения в виде запрета определенных действий, в феврале эта мера была продлена до 30 марта.

Сам Мень отрицает свою вину и называет все «недоразумением».