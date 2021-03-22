Голикова рассказала, когда Россия достигнет коллективного иммунитета к COVID

Россия достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу не позже июля-августа. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РИА «Новости».

«Мы считаем, что это июль-август 2021 года — достижение этого коллективного иммунитета», — сказала Голикова.

По ее словам, если ситуация с выпуском и применением вакцины будет развиваться быстрее, то срок может сократиться.

Ранее президент России Владимир Путин в понедельник, 22 марта, заявил, что ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась.

В РФ коронавирусом заразились 4 466 153 человека, скончался 95 391 пациент. Страна была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».