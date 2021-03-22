Страны Прибалтики соединит пешеходная тропа

Пешеходная тропа появится между тремя прибалтийскими республиками — Латвией, Литвой и Эстонией. Об этом сообщает портал Travel and Leisure.

Всего на преодоление маршрута туристам придется потратить от 102 до 114 дней. Согласно представленным данным, тропа будет поделена на отрезки длиной в 20 километров, а также есть более упрощенный вариант, который делит тропу на 50 отрезков.

Также власти планируют установить по периметру маршрута специальные указатели, а также пометить на карте возможные места для проживания или ночлега и местные достопримечательности.

Ожидается, что тропа войдет в состав европейского маршрута для трекинга, который протянулся по побережью Нидерландов, Германии и Польши.

Ранее стало известно, что в России и странах СНГ могут появиться туристические маршруты, посвященные событиям Великой Отечественной войны.