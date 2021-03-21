Сербия ожидает новую партию «Спутника V»

23 марта в Сербию прибудет новая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщил министр, отвечающий в правительстве Сербии за инновации и технологии, глава межправительственного комитета по сотрудничеству с Россией Ненад Попович, пишет ТАСС.

«Только что от моего российского коллеги министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова я получил подтверждение, что во вторник вечером в Сербию вылетит самолет с вакцинами «Спутник V», — сказал Попович.

По его словам, Россия снова показала, «что не оставляет нас в беде, когда она нам нужнее всего».

«Спасибо, братья!» — подытожил министр.

В Сербии вакцинировались 2,1 млн человек, второй компонент уже получили 861 тыс. человек. Страна занимает первое место в Европе по показателю вакцинированных на миллион жителей. В стране коронавирусом заразились 551 128 человек, скончались 4 934 пациентов.

Ранее стало известно, что производство вакцины от коронавируса «Спутник V» на территории Сербии начнется до 20 мая.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».