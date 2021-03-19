Выходец из Чечни скончался в результате стрельбы во Франции

Скончался выходец из Чечни, получивший ранение в голову при стрельбе во французском городе Ренн, сообщает портал Actu.

Инцидент со стрельбой произошел 17 марта, в результате пострадали два выходца из Чечни – один был ранен в голову, второй получил ранение в ногу. На данный момент второй пострадавший остается в больнице.

По версии следствия, стрельба началась после словесной перепалки, предварительно, инцидент был связан со сведением счетов между наркоторговцами. Один из подозреваемых был задержан прибывшей на место происшествия полицией, второму удалось скрыться. По данным прокуратуры, речь идет о выходцах из Африки.