Бывшей пленнице «скопинского маньяка» предложили государственную защиту

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Скопинский маньяк Виктор Мохов (кадр из видео) Скопинский маньяк Виктор Мохов (кадр из видео)
Скопинский маньяк Виктор Мохов (кадр из видео)
Пусть говорят/«Первый канал»

Бывшая пленница «скопинского маньяка» Екатерина Жарова получила предложение о предоставлении государственной защиты. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Рязанской области.

С соответствующим предложением выступил глава регионального СК Владимир Никешкин.

В публикации уточняется, что общение Никешкина и Жаровой состоялось через мессенджер WhatsApp. Руководитель СК добавил, что направил документы «об особом контроле и принятии мер, направленных на усиление административного надзора в отношении Мохова».

3 марта Виктора Мохова выпустили на свободу после отбытия срока в колонии в Саратовской области.

В 2000 году в городе Скопин он похитил двух девушек в возрасте 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. Мохов морил их голодом, держал без света, наносил телесные увечья.

Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили. Скопинский районный суд спустя год приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.

Ранее стало известно, что «скопинский маньяк» пообщался в ресторане с журналисткой Ксенией Собчак. Однако она опровергла эту информацию.