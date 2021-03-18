Бывшей пленнице «скопинского маньяка» предложили государственную защиту

Бывшая пленница «скопинского маньяка» Екатерина Жарова получила предложение о предоставлении государственной защиты. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Рязанской области.

С соответствующим предложением выступил глава регионального СК Владимир Никешкин.

В публикации уточняется, что общение Никешкина и Жаровой состоялось через мессенджер WhatsApp. Руководитель СК добавил, что направил документы «об особом контроле и принятии мер, направленных на усиление административного надзора в отношении Мохова».

3 марта Виктора Мохова выпустили на свободу после отбытия срока в колонии в Саратовской области.

В 2000 году в городе Скопин он похитил двух девушек в возрасте 14 и 17 лет и продержал их в подвале почти четыре года. Мохов морил их голодом, держал без света, наносил телесные увечья.

Девушкам случайно удалось передать на волю записку, и 4 мая 2004 года их освободили. Скопинский районный суд спустя год приговорил Виктора Мохова к 17 годам колонии строгого режима, в дальнейшем этот срок был сокращен до 16 лет 10 месяцев.

Ранее стало известно, что «скопинский маньяк» пообщался в ресторане с журналисткой Ксенией Собчак. Однако она опровергла эту информацию.