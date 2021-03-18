Желтый снег выпал в Ульяновской области

Жители Ульяновской области стали свидетелями выпадения осадков в виде желтого снега. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе минприроды региона отметили, что причиной такой аномалии может стать китайские песчаные бури.

Там добавили, что специалисты Ульяновского филиала Приволжского УГМС взяли пробы снега для проведения анализов.

«Результаты анализа показали, что pH проб снега нехарактерного цвета находится в пределе от 7,0 до 7,3, то есть является нейтральным», — говорится в заявлении.

Кроме того, в пробах были обнаружены песчаные частицы. Однако эксперты подчеркивают, что желтые снежные осадки не представляют угрозы как для экологии, так и для населения региона.

Специалиста также провели анализ воздуха на региональных и федеральных постах. По его результатам не было зафиксировано превышений санитарных норм.

В последнее время более чем в 10 регионах Китая зафиксированы песчаные бури. Спутниковые кадры показали, что площадь распространения бурь в начале недели составила примерно 470 тыс. кв км. Климатологи рассказали, придет ли песчаная буря из Китая в Россию.