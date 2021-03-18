Чеченский спецназ обратился к Путину после статей в «Новой газете» о «казнях»

Бойцы полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни обратились к президенту России Владимиру Путину после появления статей в «Новой газете» о «казнях» в республике. Соответствующее послание опубликовано в Instagram.

В послании представители полка отмечают, что им «не привыкать» сражаться с врагами России в открытом бою, и они готовы с большой гордостью служить Отечеству.

В публикации также говорится, что против полка развернули «настоящую информационную войну» после проведенной в республике спецоперации по ликвидации банды во главе с «эмиром» группировки «Имарат Кавказ» (организация запрещена в России)* Асланом Бютукаевым.

Бойцы также напомнили, что в Чечне несут службу 16 тысяч сотрудников правоохранительных органов, а полк Кадырова с 2004 года уничтожил 477 боевиков, 42 главаря бандформирований, а 150 спецназовцев погибли.

В понедельник, 15 марта, «Новая газета» выпустила вторую с начала текущего года статью о внесудебных расправах в Чечне. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что правоохранители должны проверить публикацию издания о внесудебных расправах в Чечне, если посчитают это нужным.

20 января глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике уничтожили шестерых боевиков и лидера банды Бютукаева. По его словам, ликвидированные лица были последними, кто числился в федеральном розыске за террористическую деятельность на территории республики.